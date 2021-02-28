ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا وسيصبح حقيقة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:18 م
انتصار السيسى
انتصار السيسى
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت السيدة انتصار السيسى، إن الاهتمام بالأطفال من أولويات الدولة المصرية، لخلق جيل جديد مبدع قادر على آمالنا وطموحاتنا فى مستقبل مشرق.


وأضافت السيدة انتصار السيسى، بمؤتمر انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا وسيصبح حقيقة، لأن أطفالنا هم مستقبلنا.


وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 204 لسنة 2020، باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، والتي تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.


ونرصد أبرز المعلومات عن جائزة "المبدع الصغير":
جائزة الدولة للمبدع الصغير تكون على غرار جوائز الدولة.
مصر أول دولة عربية وأفريقية تقدم جائزة رسمية بهذا الشكل للنشء والأطفال.
الجائزة سيكون لها لجنة متخصصة تعلن عن تفاصيلها خلال 3 أشهر من اعتماد رئيس الجمهورية لقانونها.
مجموعة الجوائز 400 ألف جنيه، تقسم إلى 200 ألف جنيه في مجالات الثقافة، ومثلهم في مجالات الفنون.
الجائزة ستمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون.


يذكر أن مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون، على مشروع القانون يعكس الإيمان بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر في التنمية تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وكانت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس، والذي تضمن موافقتها على مشروع القانون بعد أن عقدت اجتماعين استعرضت خلالهما فلسفة مشروع القانون وأهدافه والملامح الرئيسية لمشروع القانون وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مواد المشروع، موضحة به رأيها الذى جاء فيه أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون كما يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.


كما ثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار، والتي كان من ثمارها مشروع القانون المعروض والذي يضع تنظيمًا تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

استرداد الخاطب للمهر.. مفاجآت فى قانون الأحوال الشخصية بعد إحالته للجان النواب

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور