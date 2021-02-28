انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا وسيصبح حقيقة

قالت السيدة انتصار السيسى، إن الاهتمام بالأطفال من أولويات الدولة المصرية ، لخلق جيل جديد مبدع قادر على آمالنا وطموحاتنا فى مستقبل مشرق.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، بمؤتمر انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا وسيصبح حقيقة، لأن أطفالنا هم مستقبلنا .

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 204 لسنة 2020، باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، والتي تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.









ونرصد أبرز المعلومات عن جائزة "المبدع الصغير":

جائزة الدولة للمبدع الصغير تكون على غرار جوائز الدولة.

مصر أول دولة عربية وأفريقية تقدم جائزة رسمية بهذا الشكل للنشء والأطفال.

الجائزة سيكون لها لجنة متخصصة تعلن عن تفاصيلها خلال 3 أشهر من اعتماد رئيس الجمهورية لقانونها.

مجموعة الجوائز 400 ألف جنيه، تقسم إلى 200 ألف جنيه في مجالات الثقافة، ومثلهم في مجالات الفنون.

الجائزة ستمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون.









يذكر أن مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون، على مشروع القانون يعكس الإيمان بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر في التنمية تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.









وكانت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس، والذي تضمن موافقتها على مشروع القانون بعد أن عقدت اجتماعين استعرضت خلالهما فلسفة مشروع القانون وأهدافه والملامح الرئيسية لمشروع القانون وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مواد المشروع، موضحة به رأيها الذى جاء فيه أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون كما يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.









كما ثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار، والتي كان من ثمارها مشروع القانون المعروض والذي يضع تنظيمًا تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة.