الدوري الإنجليزي.. النني يقود تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة أرسنال الأساسية تواجد النجم المصري محمد النني.

وجاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيرني - ماري - ديفيد لويز - سيدريك.

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني للعودة إلى طريق الانتصارات بالثأر من ليستر سيتي وتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم.









كان أرسنال خسر أمام ليستر سيتي بهدف دون رد في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.