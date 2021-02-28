أخبار التكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق شهير.. ومكالمة آبل المزيفة على آيفون تسرق أموالك

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أفاد تقرير نشرته مجلة "Action News" الأمريكية، بتعرض إحدى مستخدمي هواتف آيفون، إلى عملية احتيال عن طريق مكالمات تصيد احتيالي تظهر أنها قادمة من شركة آبل Apple، ولكن تعد هذه المكالمات جزءا من هجمات مخصصة يستغلها الهاكرز لسرقة بيانات مالكو أجهزة آيفون البنكية.
كشفت شركة سامسونج Samsung، أوائل العام الجاري، عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21، والتي تضم ثلاثة طرازات جديدة هي S21 وS21+ و S21 Ultra، وعلى الرغم من أن الإصدار العادي بالتشكيلة يعد الأرخص سعرا، ولكن قدمت اليوم الشركة الكورية الجنوبية عرضا على هذا الطراز ليصبح أرخص من السعر المحدد له.
حذر باحث أمني يدعى مايك كوكيتز Mike Kuketz، من استخدام مدير كلمات المرور الشهير LastPass، بعد عثوره على 7 أدوات تعقب مدمجة داخل تطبيق أندرويد المجاني، وفقا لتقرير The Register.
توجد الملايين من التطبيقات على متجر "جوجل بلاي"، ولكن يعد عددا قليلا منها فقط من أشهر التطبيقات في العالم، والأكثر استخداما في معظم الدول، ومع زيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية مؤخرا، تزايد استخدام الأشخاص لتلك التطبيقات المشهورة والتي تتوفر بشكل مجاني على نظام التشغيل أندرويد، ومن بين أشهر التطبيقات في العالم والتي يفضلها استخدامها الكثيرين من المستخدمين نرصدها إليك في السطور التالية.
تستكمل مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك انطلاقتها القوية في 2021 بإطلاق سماعاتها الجديدة HUAWEI FreeLace Pro
يعتمد العديد من المستخدمين على الهواتف المحمولة، في حالة عدم امتلاكهم ساعة ذكية، لمراقبة عادات النوم، وعلى الرغم من عدم وجود تطبيقات تؤدي تلك المهمة، إلا أن شركة جوجل Google، تعتزم تغيير ذلك من خلال أدوات جديدة.