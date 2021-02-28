أخبار التكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق شهير.. ومكالمة آبل المزيفة على آيفون تسرق أموالك

يعتمد العديد من المستخدمين على الهواتف المحمولة، في حالة عدم امتلاكهم ساعة ذكية، لمراقبة عادات النوم، وعلى الرغم من عدم وجود تطبيقات تؤدي تلك المهمة، إلا أن شركة جوجل Google، تعتزم تغيير ذلك من خلال أدوات جديدة.



