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تكنولوجيا

على غرار الساعات الذكية.. جوجل تطور أدوات محسنة لـ تتبع النوم لتطبيقات أندرويد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:00 م
جوجل تطور أدوات محسنة
جوجل تطور أدوات محسنة لـ تتبع النوم لتطبيقات أندرويد
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شيماء عبد المنعم
يعتمد العديد من المستخدمين على الهواتف المحمولة، في حالة عدم امتلاكهم ساعة ذكية، لمراقبة عادات النوم، وعلى الرغم من عدم وجود تطبيقات تؤدي تلك المهمة، إلا أن شركة جوجل Google، تعتزم تغيير ذلك من خلال أدوات جديدة.

وحسبما ذكر موقع "engadget" التقني، يعمل مطورو نظام التشغيل أندرويد، على تطوير مجموعة من الأدوات لترقية الخدمات الحالية، وأتاحت واجهة برمجة التطبيقات لميزة تتبع النوم المنخفضة الطاقة Sleep API، لمطورى التطبيقات الخارجية على منصاتها.

وتتيح واجهة برمجة التطبيقات للمطوين، القدرة على إنشاء تطبيقات جديدة لتتبع النوم للهواتف الذكية، مع الحفاظ على عمر بطارية الهاتف، ومع استخدام واجهة برمجة التطبيقات، يمكنك رؤية تقرير الثقة بالنوم sleep confidence المنتظم كل 10 دقائق وتقرير قطاع نوم أوسع بعد اكتشاف الاستيقاظ.

وعلى عكس إشارات متشعرات تطبيقات تتبع النشاط التي تلحق الضرر ببطارية هاتفك، توضح جوجل قائلة: "إن واجهة برمجة التطبيقات لميزة تتبع النوم تركز على عملية اكتشاف النوم لتعزيز الأداء".

ومن أجل ذلك، تعاونت "جوجل" مع تطبيق Sleep as Android، الذي يوفر أيضا ميزات مثل النتائج الذكية والسونار لتتبع نومك من مسافة بعيدة، ومن المتوقع أن تعمل مجموعة أدوات ميزة تتبع النوم مع نظام التشغيل القادم أندرويد 12.
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