قبل إطلاقهما رسميا .. تعرف على سعر ومواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S21 و+S21

سامسونج قبل الإعلان الرسمى عنهم، حيث من المقرر أن تعلن الشركة الكورية عن 3 إصدارات جديدة في 14 يناير 2021، حيث تقدم إلى جانب الهاتفين السابقين إصدرا متميز يدعى Galaxy S21 Ultra. كشفت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتفى Galaxy S21 وGalaxy S21 + ، القادمين منقبل الإعلان الرسمى عنهم، حيث من المقرر أن تعلن الشركة الكورية عن 3 إصدارات جديدة في 14 يناير 2021، حيث تقدم إلى جانب الهاتفين السابقين إصدرا متميز يدعى Galaxy S21 Ultra.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستقدم شركة سامسونج هاتفي Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus، بمعالجين مختلفيين، حيث ستطلق الشركة الكورية هذه الإصدارت في سوق الولايات المتحدة مع معالج من نوع Snapdragon 888، ولكن في أوروبا سينطلقان مع معالج من نوع Exynos 2100.









وسيعمل كلا الهاتفين Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus ، بواجهة المستخدم الأحدث من سامسونج One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتويان على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وخياران من ذاكرة التخزين الداخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، ولكن من المحتمل أن الهاتفين لن يأتي أي منهما بفتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين.





ويتميز الإصدار العادي Galaxy S21، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة +FullHD، وبتصميم Infinity-O، بينما تم تصميم هاتف Galaxy S21 Plus، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، ويأتي الهاتفان بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية.





وسيحتوي الهاتفان Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus، على كاميرا خلفية ثلاثية، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية داخل نوتش أعلى منتصف الشاشة ستأتي بدقة 10 ميجابيكسل.





وسيعمل هاتف Galaxy S21، على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، بينما سيحتوي هاتف Galaxy S21 Plus، على بطارية بسعة 4800 مللى أمبير في الساعة، وقد إزالت سامسونج وحدة الشاحن المرفقة في محتوى صندوق الهاتفين.



