سامسونج تحدد موعد الإعلان الرسمي عن معالجها Exynos 2100

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستعلن رسميا معالجها الرئيسي للعام الجديد 2021 والذى ستعمل به هواتف Galaxy S21 القادمة، فى يوم 12 يناير المقبل أى قبل يومين فقط من الإعلان الرسمى لإطلاق هواتف Galaxy S21.





وبحسب موقع GSMArena فإن معالج Exynos 2100 سيكون المعالج الرئيسي لهواتف سامسونج الرائدة من فئة الفلاج شيب مثل هواتف Galaxy S21، حيث سيعمل بتقنية 5 نانومتر مع نواة ARM's X1 الرئيسية بسرعة تصل إلى 2.91 جيجاهرتز .





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ومن المتوقع أن يعمل معالج Exynos 2100 على تشغيل هواتف Galaxy S21 في الهند وأوروبا، ولكن ستحصل مناطق مثل الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية على أفضل معالجات للهواتف الجديدة من شركة Qualcomm وهو فى هذه الحالة سيكون Snapdragon 888.





ووفق آخر التسريبات فإن هاتف Galaxy S21 Ultra من المحتمل أن يأتى ب 6 كاميرات خلفية، وبذلك يعتبر أول هاتف فى العالم يحصل على مثل هذا العدد من الكاميرات، مع مستشعرات من نوع telephoto تستخدم زووم 3x و 10x مع خاصية التثبيت البصرى، بالإضافة إلى وجود كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، وبمستشعر HM1 ، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

وسيأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 144 هرتز، وسيدعم تسجيل الفيديو بمعدل 240 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية ، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.



