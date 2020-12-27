قبل إطلاقه.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M12

اعتمدت شركة سامسونج Samsung ، أحدث هواتف الذكية والذي سينطلق تحت عنوان Galaxy M12، ضمن قوائم منظم الاتصالات في تايلاند NBTC، بعد أسبوع واحد من حصوله على شهادة هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، مما يشير قرب إطلاق الهاتف الجديد.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف قوائم FCC، أي مواصفات عن هاتف Galaxy M12، والذي يحمل النموذج رقم SM-M127F / DS، ولكن رصد الهاتف الذكي على منصة Geekbench قبل أسبوعين، حيث سيعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 850، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت.









وحسبما ورد في التسريبات، سيحتوي هاتف Galaxy M12، على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الثانية، كما كشفت بعض التسريبات أن الهاتف سيأتي بشاشة بها نوتش مخصص للكاميرا الأمامية، ويتميز بكاميرا خلفية رباعية.









وكما سيأتي هاتف Galaxy M12، مع قارئ بصمات الأصبع مثبت على جانب الجهاز، كما سيحتوي على منفذ USB-C في الجزء السفلي من الجهاز، إلى جانب منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5مللميتر، وسيعمل بواسطة نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.





وسيأتي هاتف Galaxy M12، تصميما مشابه لهاتف Galaxy A42، مع شاشة بقياس 6.7 بوصة بتصميم كاميرا أمامية على شكل Infinity-V.





ويقدم هاتف Galaxy M12، كاميرا خلفية رباعية بدقة (13 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل)، وتشير التسريبات إلى أنه من المقرر إصداره الهاتف لأول مرة في الهند، لذا من المنتظر الإعلان عنه قريبا.