سامسونج تطلق Galaxy A22 5G بسعر رخيص في 2021 .. تفاصيل

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم للكشف الرسمي عن هاتفها الجديد Galaxy A22 5G فى العام المقبل 2020، والذى سيكون أرخص هاتف ذكي لديها يعمل بتقنية إتصال الجيل الخامس 5G بالأسواق، بسعر لن يتخطي 181 دولارًا أمريكيًا.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، من المتوقع أن يصدر أولًا فى الهند و فى جنوب شرق آسيا، حيث تفضل هذه الأسواق الهواتف الإعتمادية ذات السعر الإقتصادي و المميزات المناسبة.





و كشفت مصادر من داخل شركة سامسونح العالمية أن هاتف Galaxy A22 5G سيتم إطلاقه بشكل رسمي فى النصف الثاني من العام المقبل 2021، و من المتوقع أن يحقق مبيعات جبارة جراء سعره القليل و دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، كما أنه سيصدر يمعالح من نوع MediaTek Dimensity 700.





جدير بالذكر أن سامسونج قامت بتسريب عدد من الصور الرسمية الجديدة لهواتفها القادمة Galaxy S21 التى ستعلن عنها رسميا فى 14 يناير المقبل، وتظهر الصور شكل وتصميم هواتف Galaxy S21 التى ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra.





وجاءت الألوان الأربعة التى ستنطلق بها هذه السلسلة من الأبيض و الأسود والوردى والبنفسجى، مع مظهر متناسق وحواف نحيفة جدا مع كاميرا بتقنية تحت الشاشة.