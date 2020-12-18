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تكنولوجيا

هاتفان من سامسونج يحصلان على أندرويد 11

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:02 م
هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
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شيماء عبد المنعم
يترقب مالكو هواتف سامسونج Samsung الرائدة التي تم إطلاقها خلال العام الجاري حاليا، الحصول على واجهة المستخدم الأحدث One UI 3.0، المستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، ولكن في هذه الأثناء حصلت بعض الهواتف القديمة من العام الماضي عليها والتي لم تتلقى بعد الإصدار الأقدم One UI 2.5.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل كلا من هاتفي سامسونج Galaxy A50 و Galaxy A90 5G، على واجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.


ويحمل إصدار البرنامج الثابت واجهة المستخدم One UI 3.0، لهاتف Galaxy A50 ، رمز A505FDDU5BTL1، بينما يحصل هاتف Galaxy A90 على رقم الإصدار A908NKSU3CTL3A، ويحتوي كلا البرنامجين على أحدث تصحيح أمان لشهر ديسمبر من جوجل Google.

ومن حيث الميزات، تلقي هاتف Galaxy A90، دعما لتقنية سامسونج Wireless DeX، والتي تتيح لك استخدام هاتفك المحمول كـ كمبيوتر، والموجودة في هاتفي Galaxy Note20 وNote20 Ultra، وتمكنك أيضًا من ربط هاتفك المحمول بتلفزيون ذكي عبر Wi-Fi، دون فقد التحكم في كلا الجهازين.

وكانت سامسونج قامت بطرح واجهة المستخدم الجديدة التابعة لها One UI 3.0، والمستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11 لبعض هواتفها الذكية في ألمانيا، ومن بينها سلسلة هواتف Galaxy S20،  تشكيلتي Galaxy S10 و Note20 وإلى جانب هاتف Galaxy S20 FE.
هاتف Galaxy A50 هاتف Galaxy A50
هاتف Galaxy A90 هاتف Galaxy A90
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