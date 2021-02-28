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مرأة

هذه العلامات تؤكد إصابتك بعسر الهضم

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:31 م
هذه العلامات تؤكد
هذه العلامات تؤكد اصابتك بعسر الهضم
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اسماء محمد
نتعرض لعدد من المشاكل الصحية التى تصيب الجهاز الهضمي من بينها حرقة المعدة وجرثومة المعدة والقولون وغيرها العديد من المشاكل التى تتشابه نوعا ما في الأعراض .. فكيف تستطيع التفرقة بينها وبين عسر الهضم؟
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وفقا لما ذكره موقع " nhs " يمكن أن تظهر عليك مجموعة من الاعراض التى تؤكد اصابتك بـ عسر الهضم:

حرقة القلب: شعور حارق مؤلم في الصدر غالبًا بعد تناول الطعام
الشعور بالشبع والانتفاخ
الشعور بالمرض
التجشؤ
تناول الطعام أو السوائل ذات المذاق المر في فمك
عندما لا يكون عسر الهضم
عادة لا تكون آلام المعدة أو آلام الظهر من أعراض عسر الهضم. إذا كان لديك هؤلاء ، فقد تكون مصابًا بالإمساك .

عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي - ما الفرق؟
الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي هما نفس الشيء - عندما يخرج حمض المعدة إلى الحلق. سيكون لديك شعور حارق عندما يحدث هذا. يمكن أن يكون هذا من أعراض عسر الهضم.

كيف يمكنك علاج عسر الهضم بنفسك
عادة لا تكون هناك حاجة لرؤية طبيب عام بخصوص عسر الهضم. هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل.

قلل من تناول الشاي أو القهوة أو الكولا أو الكحول

ادعم رأسك وكتفيك في السرير - فهذا يمكن أن يمنع حمض المعدة من الظهور أثناء النوم

إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

تناول 3 إلى 4 ساعات قبل النوم

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهنية

تناول الأيبوبروفين أو الأسبرين - فهذا يمكن أن يجعل عسر الهضم أسوأ

دخان

يمكن للصيدلي أن يساعد في عسر الهضم
يمكن للصيدلي أن يوصي بأدوية لتخفيف الشعور بالحرقان أو الألم الذي يمكن أن يصاحب عسر الهضم.

تشمل الأدوية التي تساعد في تقليل  وعلاج الحموضة:
مضادات الحموضة
مثبطات مضخة البروتون
من الأفضل تناول بعض أدوية عسر الهضم بعد الأكل لأن آثارها تستمر لفترة أطول. 
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