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فن

زوجة عمرو دياب في وصلة رقص: مزاجي أمس واليوم وغدا أيضا

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:15 م
عمرو دياب واسرته
عمرو دياب واسرته
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محمد بدران
شاركت زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص.

وظهرت زينة عاشور في الفيديو أثناء أدائها وصلة رقص على احدى الاغاني الاجنبية، وعلقت قائلة: "الحالة المزاجية أمس واليوم ستجعلها غدًا أيضًا janadiab_kinzydiababdallahdiab".

وتلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى وأصبحت عرضا مستمرا، وكان اخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجى كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التى تجمعها بعمرو دياب فى إحدى الحفلات الخاصة بـ دبى .
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