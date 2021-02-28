زوجة عمرو دياب في وصلة رقص: مزاجي أمس واليوم وغدا أيضا

شاركت زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص.





وظهرت زينة عاشور في الفيديو أثناء أدائها وصلة رقص على احدى الاغاني الاجنبية، وعلقت قائلة: "الحالة المزاجية أمس واليوم ستجعلها غدًا أيضًا janadiab_kinzydiababdallahdiab".



