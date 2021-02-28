هالة صدقى فى ندوة صدى البلد: والدتى طردتنى من المنزل.. تخوفت من عادل إمام.. ولم أستمتع بالعمل مع يوسف شاهين

هالة صدقى فى ندوة صدى البلد :

أصابنى القولون بسبب ونوس

يوسف شاهين حذف من دورى فى فيلم "إسكندرية نيويورك" ولم أستمتع بالعمل معه

وافقت على مسلسل ليه لأ لأنه أول عمل عرض على بعد رحيل والدتى

نور الشريف علمنى الصنعة وأحمد زكى كتلة أعصاب قضت عليه نفسيا ومعنويا

صلاح السعدنى الصديق المقرب لى









وتحدثت هالة صدقى عن نجاح مسلسل ليه لا اخر اعمالها الدرامية التى عرضت على منصة شاهد قبل ان تعرض هذه الايام على احدى القنوات الفضائية، وكشفت عن أكثر الفنانين الذين تأثرت بهم فى حياتها الفنية واغرب موقف تعرضت له وسر طلبات الزواج المتكررة من جانب محبيها ومتابعيها.





مسلسل ليه لأ:

كشفت هالة صدقي عن كواليس دورها في "مسلسل ليه لأ"، وقالت: "الدور صعب، الشخصية المتسلطة اللي دمها تقيل، اللي بتتحكم في كل حاجة وكان معروض على زميلة قبلي واعتذرت عنه لكن أنا لما قريته حبيته جدًا، وده كان أول مسلسل بعد وفاة والدتي واللي حببني فيها إني لاقيت السكة اللي هدخل منها".





قالت هالة صدقى عن الشدة التى كانت تتسم بها والدتها وكيف كانت لغة التعامل بينهما خاصة فى مرحلة الطفولة والدراسة.

واشارت هالة : "والدتى كانت صعبة جدا فى التعامل معى وكنت ممنوعة من العديد من الأمور سواء كان خروجا أو رحلات مع الأصدقاء وغيرها من الممنوعات.

وأضافت : "ربما شخصية والدتى اصعب بكثير من شخصيتى التى قدمتها فى مسلسل "ليه لا" الذى يعرض حاليا باحدى القنوات الفضائية، في شخصية تتسم بالتسلط".

وأوضحت هالة: أذكر موقفا جمعنى بوالدتى عندما عاد شقيقى من امريكا وكان المتنفس الوحيد لى، ووافقت والدتى أن يصطحبنى الى الخارج فى احدى "الفسح" وقررنا السهر فى ديسكو وعند عودتنا الى المنزل رفضت والدتى أن تفتح لنا الباب، وقالت لنا "اذهبوا من حيث اتيتوا" و"طردتنا من البيت" لكن بعد ذلك تقبلت اعتذارنا.





محمد رمضان :

وعن تجربتها مع محمد رمضان فى فيلم "اخر ديك فى مصر" فقالت هالة : "اننى معجبة به كممثل ولكنها ضد نوعية الأفلام التي بدأ بها مشواره في النجومية.





وأوضحت هالة صدقي : أنها حينما عُرض عليها الدور في فيلم «آخر ديك في مصر» لـ محمد رمضان، رفضت أولًا، قبل أن تقرأ، ولكنها حينما قرأت الدور؛ وجدته مختلفا عن الذي كان يقدمه، ولاحظت محاولته لتغيير جلده فنيًا.





وأضافت: أنها تحمست لفكرة محمد رمضان، في تغيير جلده فنيًا، وهذا ما دفعها لقبول الدور، مشيرة إلى أن «رمضان» لعب عدة أدوار ولكن الجمهور أحبه في شكل معين.





يوسف شاهين :

واما عن تجربتها مع يوسف شاهين سواء من خلال فيلم "اسكندرية نيويورك" و "هى فوضى" ترى هالة : انها لم تكن تجربة جيدة الى حد ما خاصة فى فيلم "اسكندرية نيويورك" والذى قرات سيناريو وشاهدت عملا اخر على الشاشة حيث قام المخرج يوسف شاهين بحذف عدد كبير من مشاهدى وهو الامر الذى اضعف من دورى فى العمل.





عادل إمام:

بينما قالت النجمة هالة صدقي، إنها تلقت حقن الفيلر؛ بسبب مشاهدها في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، للزعيم عادل إمام، لافتة إلى أن سبب ذلك، هو وجهها النحيف، وأن الشخصية كانت تتطلب وجها ممتلئًا.

وأضافت هالة صدقي، إنها لم تتخوف من الظهور بشكل قبيح في أي من أعمالها الفنية، لأنها كررت ذلك من قبل في مسلسلي «ونوس» للنجم يحيى الفخراني، بالإضافة إلى مسلسل «ليه لأ» الجزء الأول.

وأوضحت هالة صدقي، أنها قامت في مسلسل «عفاريت عدلي علام» بملء ذراعيها وجسدها أكثر، ولكن تبقى وجهها النحيف بطبعه، فاضطرت لحقن الفيلر حتى تظهر بوجه ممتلئ، يتناسب مع حجم الشخصية، لافتة إلى أن الجمهور تعود على شكلها، ويعرفها جيدًا.

وأشارت هالة صدقي، إلى أن النجم العالمي توم هانكس، فعلها أيضًا، وغيَّر شكله، وظهر أكثر نحافة، لدرجة أثرت على صحته، لافتة إلى أن الفن يؤثر على صحة الفنان في بعض الأحيان.





موقف مع إلهام شاهين :

كما روت النجمة هالة صدقي، موقفًا طريفًا لها مع صديقتها النجمة إلهام شاهين، خلال جولة تسوق لهما، لافتة إلى أن الأخيرة تأخذ وقتًا طويلًا في الشراء، فهي عندما تدخل محلًا لا تخرج منه إلا بعد فترة طويلة.

وأضافت هالة صدقي، خلال ندوة لتكريمها بـ صدى البلد، أنها دخلت أحد الأوتيلات خارج مصر ذات مرة مع إلهام شاهين، ولم يكن معهما نقودًا بسبب تعرضهما للسرقة، وكان الحجز أوشك على النفاد، ما عرضهما للإحراج.

وتابعت صدقي، أنها اقترحت على صديقتها إلهام، النوم داخل السيارة التي دفعت إيجارها من مصر مقدمًا قبل السفر، فاضطرا الثنائي لذلك بسبب الموقف وعدم وجود حجز طيران في ذلك الوقت، لافتة إلى أن «شاهين» كانت متعبة جدًا بسبب شعورها بالبرد.





يحيى الفخرانى :

وكشفت الفنانة هالة صدقى عن الصعوبات التى واجهتها اثناء تصوير شخصية "انشراح" فى مسلسل "ونوس" مع الفنان يحيى الفخرانى الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه فى رمضان.

وقالت هالة : إن هذا العمل اصابنى بالقولون وارهقت بشكل كبير؛ بسبب مواعيد التصوير على سبيل المثال كان التصوير فى مدينة نصر، وأنا أسكن فى محافظة أخرى وكان موعد التصوير فى السابعة صباحا وهو ما يمثل لى ضغطا كبيرا وتسبب فى اصابتى بالقولون وحصلت على إجازة عشرة أيام من شدة التعب على الرغم من بدء عرض العمل فى رمضان.

واوضحت هالة: استمتعت كثيرا بالتعامل مع الفنان يحيى الفخرانى خاصة انه من النجوم الذين لابد أن "تعمل لهم حساب" والعمل نفسه كتبه المؤلف عبد الرحيم كمال الذى كان حريصا على كتابته بعناية شديدة وكل كلمة فيه يعنى بها معنى محدد.

واشارت هالة صدقى الى ان كواليس العمل كان مشدودة إلى حد ما ومتوترة وهو ناتج عن اهمية العمل، وان كنت لا احب العمل فى مثل هذه الاجواء لكن الدور يعد احد الادوار المهمة التى قدمتها فى الفترة الاخيرة.



نور الشريف وأحمد زكى وصلاح السعدنى :

بينما قالت هالة صدقى، إن اكثر الفنانين الذين تأثرت بهم، نور الشريف "علمنى الصنعة" وعلى الرغم من حبى الشديد للفنان احمد زكى الا انه كان كتلة من الاعصاب، وهو الامر الذى كان يقضى عليه نفسيا ومعنويا سريعا لكن ليس لديه الخبرة الكافية فى تكنيك الكاميرا وزاوية التصوير وغيرها من الامور التى تعلمتها من نور الشريف الحريف.

واضافت هالة صدقى: محمد صبحى تعلمت منه كيفية القاء الافيه ومن اكثر الشخصيات التى احبها الفنان صلاح السعدنى الذى تعلمت منه كثيرا من الامور الفنية خاصة انه اكثر الفنانين الذين تعاملت معهم.

وأشارت هالة صدقى الى انها تأثرت ايضا بعدد من المخرجين الذين تعاملت معهم لكن يظل المخرج الراحل عاطف الطيب الاكثر تأثيرا خلال مشوارها الفنى وكانت دائما تقول "لو كان قدر وتعاملت مع عاطف الطيب اكثر من ذلك كان أصبح لى شأن اخر فى السينما".

وثيقة زواج : وكشفت الفنانة هالة صدقى، عن أغرب موقف تعرضت له فى حياتها، حيث ادعى شخص ما من الكويت أنه تزوج منها وأرسل إلى والدتها وثيقة زواج.

وقالت هالة صدقى : "تعرضت إلى موقف غريب جدا، حيث وجدت والدتى تهاتفنى ومنهارة من البكاء وفى نفس الوقت تنتابها حالة من الغضب الشديد، وقالت لى: "سيبى كل حاجة وتعالي ضرورى إلى البيت".

وأضافت هالة: "عندما وصلت واجهتنى والدتى بوثيقة زواج أرسلها شخص من الكويت ادعى أنه متزوجنى، ولكن بعد التدقيق فى الوثيقة اكتشفنا أنها مزورة، ولكن هذه الواقعة تسببت فى أزمة شديدة لوالدتى التى هاجمتنى، قائلة لى: "كيف تتزوجين دون علمى".

وأوضحت هالة: "هناك كثير من المتابعين يطلبون منى الزواج، فقد رفضت ما يقرب من 165 عريسا لهذا السبب وهى أمور لم أصدقها".

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لديها قدرة على تحمل الصعاب وأكثر الصفات التى تحملها شخصيتها الجدعنة والشجاعة والصراحة، فهى صاحبة الدم الخفيف الفنانة هالة صدقى التى حلت ضيفة على موقع صدى البلد وكشفت عديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الفنية والاسرية.