صفع السكرتيرة.. إغلاق نهائي لسنتر تعليمي غير مُرخص بعد واقعة صادمة بسوهاج|شاهد

أثارت واقعة صادمة داخل أحد المراكز التعليمية بمدينة سوهاج حالة واسعة من الغضب بين الأهالي والطلاب، وذلك بعد ما أقدم مدير سنتر تعليمي كائن بشارع سيتي على صفع السكرتيرة الخاصة بالسنتر أمام الحضور، في مشهد اعتبره الجميع إهانة بالغة وغير مقبول في أي بيئة تربوية.

وعقب تداول الواقعة بشكل واسع، تدخلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الفور، وأصدرت قرارًا بالإغلاق النهائي للسنتر، بعدما تبين من الفحص أنه يعمل دون ترخيص رسمي، ضمن حملة مكبرة شملت جميع المراكز التعليمية غير المرخصة بالمدينة.

حملة مكبرة لإنهاء ظاهرة التعليم الخارجي بسوهاج

وأكدت الجهات المسؤولة أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يهدّد أمن وسلامة الطلاب، مشددة على أن أي كيان يعمل خارج إطار القانون أو يسيء إلى حقوق الأشخاص لن يكون له مكان.

كما تم التنبيه على جميع المراكز التعليمية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية والإنسانية لممارسة النشاط، مع استمرار حملات المتابعة لضمان الانضباط.

وأعرب عدد من أهالي المنطقة عن ارتياحهم لقرار الغلق، مؤكدين أن مثل هذه المراكز تستغل حاجة الطلاب وتعمل بعيدًا عن الرقابة، مما يفتح الباب أمام تجاوزات غير مقبولة.

وقال أحد أولياء الأمور إن ما حدث يمثل "ناقوس خطر" يستدعي تشديد الرقابة على تلك الأماكن التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الطلاب يوميًا.

في السياق ذاته، أشار عدد من الطلاب إلى أنهم فوجئوا بتصرف مدير السنتر، حيث وصفوه بالمُسيء والمُهين، مطالبين بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ لهم كرامتهم، بعيدًا عن أي ممارسات فردية غير مسؤولة.