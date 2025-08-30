قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد ضبط مخزنين للأعلاف المغشوشة في سوهاج..الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية

حملات على الأعلاف
حملات على الأعلاف
معتز الخصوصي

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، حملة تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمكافحة تداول الأعلاف المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

 قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للعبث بمقدرات الشعب والتلاعب بثرواتنا الحيوانية والداجنة وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

 وأشار سليمان إلى مواصلة جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية فى منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها الغير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئ التى تقوم بها لجان دورية متعاقبة مشكلة من الجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكافة الجهات الرقابية ذات الصلة.

وفي سياق متصل اسفرت الحملة، التي قادها الدكتور عمر صفوت مدير مديرية الزراعة بسوهاج، وضمت المهندس أحمد خلف محروس مدير عام الانتاج الحيوانى بسوهاج والمقدم إبراهيم عبد الحميد من إدارة شرطة المسطحات بسوهاج. بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة المختصة، عن مداهمة مخزنين يقومان بخلط نخالة القمح (الردة) مع السرسة، الأمر الذي يضر بالثروة الحيوانية والداجنة، حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات شملت: 94 شيكارة نخالة بوزن حوالي 4 أطنان، 42 شيكارة سرسة ونخالة قمح مجهولة المصدر بوزن حوالي 1 طن، فضلا عن كمية من الشكاير الفارغة جاهزة للتعبئة عليها بيانات شركات مسجلة. 

شملت المضبوطات كمية من الكروت مدون عليها بيانات لشركات مختلفة وتاريخ إنتاج حديث، و 1 طن من نخالة القمح المخلوطة مع سرسة الأرز جاهزة للتعبئة، كذلك ماكينة لخياطة الشكاير وميزان ديجيتال، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وفي السياق ذاته يهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك من قبل وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لأية شكاوى أو استفسارات على أرقام (0220541463 / 0220541464). 

وأكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جملة ما يتم ضبطه من مخالفات تتعلق بصناعة وتداول الأعلاف وما يعلن عنه هو نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى نصف فى المائة من جملة ما يتم تصنيعه وتداوله من أعلاف مطابقة للمواصفات والجودة، حيث يتم منع تداول اي أعلاف غير مطابقة فى الأسواق، كما تتوالى الحملات من أجل ضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي للحيوان والدواجن، وخاصة في ظل النهضة الغير مسبوقة للثروة الحيوانية والداجنة التي تشهدها الظروف الراهنة وما تقدمه الدولة من كافة أوجه الدعم.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجهات الرقابية المختصة مخازن الأعلاف سوهاج الأعلاف المغشوشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على مالك مطبعة يزور المحررات الرسمية في المرج

ارشيفية

العثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله بالدقهلية

الملصق الالكترونى

بسبب الملصق الالكترونى.. تحرير 814 مخالفة خلال 24 ساعة

بالصور

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد