ليلة ساحرة | عمرو دياب عن حفله في بيروت: طاقة لا مثيل لها وجمهورٌ لا يُضاهي.. شاهد

شارك الفنان عمرو دياب متابعيه وجمهوره صوراً من حفله الأخير في بيروت وذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عمرو دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أثبتت بيروت ليلة أمس مجددًا أنها مدينة لا مثيل لها، طاقة لا مثيل لها، وجمهورٌ لا يُضاهى، ومدينةٌ تُضفي سحرًا لا يُضاهى".



وكان قد زار الفنان عمرو دياب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في منزله في قريطم، قبل أن يتوجّه لإحياء حفله في وسط بيروت.



ورحّب سلام بـ عمرو دياب، قائلاً: “بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائماً لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".



ويُحيي عمرو دياب اليوم حفلاً غنائيًا ضخمًا في بيروت عند الواجهة البحرية، حيث من المتوقع أن يحضره حوالي 20 ألف شخص.