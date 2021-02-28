التعليم : أكثر من نصف مليون طالب في 2 ثانوي امتحنوا إلكترونيا اليوم بلا شكاوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد حضر 566 ألف و400 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : تمكن 547 ألفًا و222 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.





وأضافت : كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.71%.





وأكدت انه قد أدى اليوم ايضا طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.



