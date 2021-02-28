وفاة يوسف شعبان متأثرا بإصابته بكورونا

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير يوسف شعبان، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد معاناة المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.





وكان الفنان يوسف شعبان، أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على أثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "يوسف شعبان".





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات على النحو التالي "‏أنا بحب الراجل ده.. وبشوفه حاجة عظيمة سلامتك الف سلامة..وربنا يمد فى عمرك ويبارك فيك ..خبر وفاته إشاعة سخيفة والفنان يوسف شعبان على قيد الحياة وان شاء الله تعالى يقوم بالسلامة" و "خالص دعواتنا بالشفاء للنجم الكبير يوسف شعبان ربنا يشفيك".





يذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.





وكانت هذه الشخصية لـ اللواء "عبد المحسن فائق" أحد مؤسسى جهاز المخابرات المصرية.



