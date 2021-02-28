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أخبار العالم

العراق.. اعتقال عشرات من عناصر داعش في 4 محافظات

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأحد، اعتقال عشرات من تنظيم داعش الإرهابي في حملة أمنية مكثفة بمحافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى. 

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي في بيان له نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "ذلك جاء خلال عمليات نوعية ومهنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى".

وأشار رسول، إلى أن العمليات شملت مناطق مختلفة من محافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى، وأسفرت عن اعتقال 9 من بقايا عناصر تنظيم داعش" .

وصباح اليوم، أدى انفجار سيارة مفخخة بغرب العراق مقتل 7 من عناصر القوات الأمنية وإصابة عدد مماثل بجروح.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن السيارة المفخخة انفجرت في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة بمحافظة الأنبار أثناء محاولة الجهد الهندسي تفكيكها.

وأوضحت أن الحادث وقع بينما كانت قوة أمنية مشتركة تقوم بمهمة تطهير المنطقة من عصابات "داعش" الإرهابية.
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