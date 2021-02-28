هيئة الرعاية الصحية تشكر الرئيس السيسي على منظومة التأمين الشامل

وجه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة في بورسعيد، الشكر للقيادة السياسية علي دعمها الكبير للنظام الصحى ولمنظومة التأمين الصحى الشامل ( مستقبل صحة مصر ) خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية وتدشينه لمنظومة التغطية الصحية الشاملة في 3 محافظات جديدة وهو ما يعكس نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد وثقة القيادة السياسية في المنظومة التى تضمن التغطية العلاجية لكل المصريين دون تمييز . للرعاية الصحية في بورسعيد،





وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال الإجتماع الشهرى للمجلس بحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، إن مجلس الإدارة يوجه الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي دعمه التحول المؤسسي للنظام الصحى المصرى ممثل في التغطية الصحية الشاملة التى تكفلها منظومة التأمين الصحي الشامل خاصة بعد إصداره قرار نقل الأصول العلاجية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية مؤكدًا أن رئيس الوزراء يقدم دعم لامتناهي للنظام الصحي الشامل.





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وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن ثقة القيادة السياسية في منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم رئيس الوزراء للمنظومة يضع علي عاتقنا وضع نماذج متطورة لتقديم الرعاية الصحية يكون لها صفة التفرد في مصر والمنطقة بأكملها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات بمعايير جودة عالمية وهو ما يستكمل مسيرة النجاح في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.





وكشف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس ادارة الرعاية الصحية أنه تم اعتماد لائحة المنح والبعثات للهيئة، بما يضمن تدفق آليات التعليم الطبي المستمر من خلال دعم فرص التعليم وتوفير البعثات للعاملين من خلال توجيههم للدول المتقدمة، مضيفًا أن ذلك يستهدف دعم وتطوير الخدمات الإكلينيكية مع الإهتمام بالنواحى الفنية والتكنولوجية في الإدارة وهو ما يسهم في رفع كفاءة إدارة النظام الصحي طبيًا واداريًا .





وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مجلس الإدارة وجه بضرورة الإنتهاء من استلام الأصول العلاجية خلال 5 أسابيع، علي أن يتم اعتماد الأصول خلال 6 أسابيع لافتًا إلي أنه سيتم منح حافز الدرجة العلمية اعتبارًا من أول مارس لكافة الأطقم الطبية.





وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن لائحة التعاقدات الجديدة تم اعتمادها ، مشيرًا أنها تراعي البعد المادي للمتعاقدين تقديرًا لمجهودهم كما أنها لها بعد أخر في إعادة توطين الكوادر الطبية المهاجرة مرة أخرى، والاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة، مضيفًا أن ذلك من شأنه تطور النظم الصحية، داعيًا جميع الخبرات والكفاءات الطبية المهاجرة لزيارة منظومة التأمين ابصحى الشامل للاطلاع علي التطور الهائل للنظم الصحية المصرية .





واستعرض الاجتماع اليوم آخر المستجدات بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق يوم 2021/01/30، كما تم عرض المقترح النهائي للائحة التدريب والمنح والبعثات للأطقم الطبية، والتي من شأنها الارتقاء المستمر بمستوى كفاءة ومهارات أطباء هيئة الرعاية الصحية من خلال تبادل وتعزيز الخبرات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، علاوة على عرض الرأي القانوني بشأن صرف حافز اللقب العلمي ومناقشة تعميمه على كافة الحاصلين على الدرجات العلمية سواء بالطواقم الطبية أو الإدارية.





وفي ذات السياق، وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح الدكتور أحمد السبكي بصرف مكافأة استثنائية لفريق نقل الأصول بمحافظة من داخل مستشفى العزل التابعة للهيئة بالأقصر ، ذلك نظرًا لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل وقيامهم باستلام الأصول في ظل عمل المستشفى لعزل مصابي كورونا وتقديمها الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.





كما تم عرض نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية والتي أسفرت عن نقل 1523من موظفي الأصول المحددة بالمرحلة الأولى لمحافظة الأقصر بموجب قرار مجلس الوزراء في نطاق محافظة الإقصر فضلًا عن تعديل تكليف 382 آخرين، وذلك بالإضافة إلى أنه تم عرض نتائج أعمال لجنة التعاقدات بالهيئة، وكذلك عرض الموقف النهائي للمتقدمين على الوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية وإجتياز اختبارات السمات النفسية والقدرات الشخصية للعمل 3شهور تحت التدريب بفرع الهيئة بالأقصر.





فيما ثمن الدكتور أحمد السبكي الشراكات التي تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية مع القطاع الخاص ، كاشفًا عن توقيع عدة بروتوكولات خلال الفترة المقبلة من شأنها الإسهام في تنمية موارد الهيئة الذاتية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية.





وعلى هامش الاجتماع، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته البالغة بوصول رضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر إلى نسبة 97% ، وهو ما لمسه أثناء زيارته لمحافظة الأقصر في نهاية الأسبوع الماضي، كما شهدته وزيرة الصحة من ردود أفعال المترددين على الوحدات والمراكز الطبية بالأقصر ، والبالغ عددهم 42وحدة ومركز خلال مرحلة التشغيل التجريبي و 5مستشفيات، تخدم كافة أهالي جنوب الصعيد.



