صهر الملك.. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

ما يقرب من نصف قرن ، لمع نجم يوسف شعبان في سماء الفن والدراما وحتى المسرح، ليقدم حفنة أعمال فنية مختلفة تركها خلفه بعد رحيله اليوم متأثرًا بإصابته بكورونا، فكان من أهم النجوم في فترة الستينات والسبعينات ، وكان الراحل يوسف شعبان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003.

توفي اليوم النجم يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا التاجي، فقد أصيب بالفيروس خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى وتدهورت حالته مع مرور الساعات حتى توفي اليوم الأحد .

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تزوج 4 مرات .. محطات مهمة فى حياة يوسف شعبان

بعيدًا عن عالم الفن ، كانت حياة يوسف شعبان مليئة بالزيجات سواء من الوسط الفني أو خارجه ، فقد تزوج 4 مرات كانت من بينهم أميرة من أميرات أسرة الملك فاروق .

تزوج يوسف شعبان من نادية إسماعيل شيرين ، وهي ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول ، وشقيقة الملك فاروق ، وأنجب يوسف شعبان و نادية ابنة واحدة اسمها سيانيا .

قصة حب عاشها يوسف شعبان مع الأميرة نادية ، إلا أن تلك القصة قوبلت بالرفض التام من قبل الأسرة الملكية ، فلم يتقبلوا فكرة زواج ابنتهم الأميرة من فنان لكن الأميرة نادية أصرت على الزواج من شعبان ، وبعد إصرارها التام وافقت أسرة الملك فاروق على تلك الزيجة لكنها لم تستمر طويلًا.

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بداية القصة

في أوائل سبعينيات القرن الماضي، كان يوسف شعبان يشارك في تصوير تمثيلية من تمثيليات السهرة وقتها ، وحضرت نادية إسماعيل شيرين إلى موقع التصوير مع إحدى صديقاتها ورآها يوسف شعبان لأول مرة .

كانت نادية إسماعيل تدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكي بالقاهرة وتعيش في أحد بيوت المغتربات بجاردن سيتي، وبدأ يوسف شعبان التردد على الجامعة باستمرار ليلتقي بالأميرة نادية ، وبدأت قصة الحب تشتعل بين النجم و الأميرة .

سعى يوسف شعبان و الأميرة نادية إلى الزواج رغم رفض أسرتها تماما، لكن إصرارها جعل شعبان يسافر للأسكندرية ليلتقي بوالدها العقيد إسماعيل شيرين، الذي وافق مجبرًا على تلك الزيجة، وبالفعل تم الزواج في حفل عائلي صغير حضره بعض الأقارب في عام 1971 .

عاش العروسان في شقة الزوجية بحي الزمالك بالقاهرة و لم يستمر الزواج سوي فترة قصيرة لينتهي بالطلاق و رجوع نادية إلي فيلا أهلها بسموحة و هي حامل في مولودة أبصرت الحياة الدنيا و تم تسميتها ( سيانيا ) ، فكانت سيانيا هي الثمرة الوحيدة لزواج قصير لم تحتمل فيه الأميرة نادية حياة المزعجة و الصخب الذي يحدث رفاق يوسف شعبان و أبرز أفرادها الفنان محمد صبيح و الراقص وحيد بالفرقة القومية حتى انتهى زواجهما بالانفصال .