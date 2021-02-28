بريطانيا: الهجمات الحوثية على السعودية تهدد حياة الأبرياء

أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، الهجمات الحوثية على السعودية ومأرب، مؤكدَا أن الهجمات الحوثية على السعودية ومأرب تضع حياة الأبرياء في خطر.





وأضاف في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن الهجمات الحوثية على السعودية ومأرب تظهر أن المسئولين عنها لا يريدون السلام.





وفي مساء السبت وصباح الأحد، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة".



