ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا: الهجمات الحوثية على السعودية تهدد حياة الأبرياء

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، الهجمات الحوثية على السعودية ومأرب، مؤكدَا أن الهجمات الحوثية على السعودية ومأرب تضع حياة الأبرياء في خطر.

وأضاف في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن الهجمات الحوثية على السعودية ومأرب تظهر أن المسئولين عنها لا يريدون السلام.

وفي مساء السبت وصباح الأحد، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة".

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بطائرة مفخخة.. استهداف المنطقة الجنوبية السعودية من جديد

أطلقتهما ميليشيات الحوثي.. اعتراض مسيرتين مفخختين باتجاه السعودية

القادة الحوثيون لعبة بأيدي الحرس الثوري.. التحالف العربي يكشف حجم خسائر الميليشيات

التحالف العربي يدمر طائرتين حوثيتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه السعودية

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

ترشيحاتنا

إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يصطدم بالأرض الأربعاء المقبل

صدمة جديدة لمرتضى منصور من القضاء الإداري

استجابة للمواطنين.. تشريعية النواب تكشف تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري

أحمد قاسم يكتب: بودي جارد.. هتضحك بالعافية وهات مسكن صداع

لاعب الزمالك المعار يقود الوداد لاكتساح كايزر تشيفز برباعية في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين