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الوطنية للإعلام: 120 ألف دولار شهريا من جوجل واسترجاع 1100 فيلم تم سرقتها

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:47 م
حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام، ان الهيئة وقعت عقد مع شركة جوجل ، للحصول علي الحقوق الحصرية، لكل ما ينسب لاتحاد الإذاعة والتلفزيون من مقاطع فيديو متعلقة بالدراما او الرياضة.

واكد حسين زين خلال كلمته امام لجنة الاعلام بمجلس النواب، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو ،ان اي مادة  تابعة للتلفزيون المصري ويتم نشرها الآن من اي شخص علي مواقع التواصل الاجتماعي ، لا يحصل ذلك الشخص علي ارباح من جوجل ولكنها يتم تحويلها الي حساب الهيئة الوطنية .

واضاف ان  العقد الذي تم توقيعه مع جوجل ، ساهم في تعظيم الموارد حيث يصل عائد ما تحصل عليه الهيئة شهريا من جوجل نتيجة نشر مقاطع الفيديو التابعة للتلفزيون المصري ما يقرب من 100 ألف الي 120 ألف دولار.

وأشار الي انه تم وضع خطة للتطوير تستهدف 10 قنوات علي الاقل من اجمالي 21 قناة تابعة للهيئة ، وتتضمن الخطة تطوير القناة الاولي والثانية والفضائية والقنوات الرياضية والدراما ، والسينما وتخصيص قناة للطفل.


واشار الي ان وجود قناة للطفل لمواجهة تغيير عقول الاطفال، وتعد من اهم خطط الهيئة رغم وجود مشاكل كبيرة في القنوات التي يتابعها الاطفال  منها الدوبلاج خاصة ان معظمها لبناني وخليجي .


وكشف عن سرقة معظم الافلام الخاصة بالتلفزيون المصري لصالح عدد من الشركات ، وتم استرجاع 1100 فيلم ، من اجمالي 2700 فيلم وذلك بعد اللجوء لحقوق الملكية الفكرية .

وتابع ابرز الافلام التي تم استردادها :" افلام عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وليلي مراد واسماعيل ياسين .


وأضاف بعد توليه الهيئة ورث تركة اتحاد الاذاعة والتلفزيون كلها ووضعنا رؤية التخطيط  في ٥ محاور هي " المحور الهندسي-  التقني - المالي الاداري الاعلامي التدريب ".
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