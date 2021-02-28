انطلاق قوافل "مبادرة حماية" في محافظة الوادي الجديد

أطلقت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع سي إس أر ايجيبت قوافل موسعة لتقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالي محافظة الوادي الجديد، وذلك بقري مركز الخارجة، والشركة 55، والشركة8، والشركة 17، وصنعاء، وفلسطين، الكويت ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حماية لدعم المتضررين من فيروس كورونا في المحافظات الحدودية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





وتأتي القافلة والتي يتم تنظيمها بالشراكة بين صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وسي إس آر إيجيبتلتشمل تقديم خدمات طبية نوعية تستهدف علاج الأنيميا وأمراض القلب ، وكذلك الكشف الطبي على الأهالي في مجالات العيون والأمراض الجلدية والأطراف الصناعية.





كما تشمل القافلة أيضا تقديم مساعدات إنسانية نوعية منً بينها 1000 كرتونة مواد غذائية تحتوي الواحدة منها على 16 كيلو من المواد الغذائية الضرورية، وكذلك توزيع 1000 بطانية شتاء للأسر الأكثر احتياجا في المحافظة.





وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت مشاركتها في المرحلة الثانية من مبادرة حماية والتي تأتي ضمن أهداف المؤسسة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، وتسعى المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات متعددة أطلقتها المؤسسة، مؤخرا للتخفيف من وطأة جائحة كورونا بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مبادرة رد الجميل بمراحلها الثلاث والتصالح حياة، والتي يعتبر شباب البرنامج الرئاسي هم المنفذ الرئيسي لها متطوعين في مختلف محافظات الجمهورية.



