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ديني

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يمتحنون في المواد العربية والثقافية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:31 ص
طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
يواصل طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط اجراءات احترازية مشددة، تحسبا من انتشار فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي، الامتحان اليوم في مواد اللغة العربية، والمواد الثقافية، ويمحتن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، للمعاهد العادية والنموذجبة والخاصة والبعوث الإسلامية، الامتحان في التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والتوحيد، كما يؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان في التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والتوحيد.
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