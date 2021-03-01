اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يمتحنون في المواد العربية والثقافية

يواصل طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط اجراءات احترازية مشددة، تحسبا من انتشار فيروس كورونا.





ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي، الامتحان اليوم في مواد اللغة العربية، والمواد الثقافية، ويمحتن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.



