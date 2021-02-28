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وزيرة الثقافة: جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجاز حقيقي للدولة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:44 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
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عادل نصار
عرض برنامج نشرة الاخبار، المذاع عبر شاشة TeN، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا عن إطلاق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير. 

وقال التقرير، أنه تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية اطلقت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب.

وأضاف التقرير، أنه تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمسرح الاوبرا الصغير بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية واعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة وجميع قيادات وزارة الثقافة.

فيما أكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير انجاز حقيقي للدولة.

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