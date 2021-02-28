ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة تطمئن المواطنين: أمامكم 9 أشهر ومحدش هيسألكم على ضريبة التصرفات العقارية

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:12 م
رئيس الحكومة
رئيس الحكومة
Advertisements
حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تأجيل تنفيذ التسجيل بالشهر العقاري حتى ديسمبر المقبل بدلا ما كان مقررًا في الشهر المقبل.

وأوضح نادر سعد، أنه سوف يتم الوصول إلى مشروع قانون يكون مرضيًا للجميع، لافتًا إلى أنه تم الفصل بين التسجيل بالشهر العقاري وتسديد ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين توصيل المرافق وتسجيل الوحدات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية هى الجهة المنوط بها تحصيل ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5%.

وأضاف مازحًا «الدكتور معيط مش هيغلب في توفيرها طوال فترة التأجيل».

وأشار نادر سعد إلى أنه سيكون في التعديلات الجديدة إلزام لمشتري العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق للعقار، موضحًا أن ما يتردد عن قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لو مسجلتش بيتك هناخده منك.. الحكومة توضح

الحكومة توضح.. المشتري أم البائع من سيدفع رسوم الشهر العقاري.. فيديو

سؤال برلمانى لـ رئيس مصلحة الشهر العقارى حول ضريبة التصرفات العقارية

الحكومة : القرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية ورسوم الشهر العقاري .. فيديو

مقترح برلماني.. مد فترة السماح في ربط المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري

المالية: تخفيض قيمة الضرائب العقارية أحد الحلول المطروحة.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن بؤر الزلازل بمصر

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تعديلات حزب مستقبل وطن بشأن قانون الشهر العقاري

من الإصابة بكورونا حتى الوفاة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان

تفاصيل جنازة يوسف شعبان.. العزاء أمام المقابر

أزمة جديدة تضرب فريق الكرة بنادي الزمالك

فرق الطموح.. تألق مصطفى محمد يفتح النار على رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو