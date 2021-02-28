الحكومة تطمئن المواطنين: أمامكم 9 أشهر ومحدش هيسألكم على ضريبة التصرفات العقارية

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تأجيل تنفيذ التسجيل بالشهر العقاري حتى ديسمبر المقبل بدلا ما كان مقررًا في الشهر المقبل.





وأوضح نادر سعد، أنه سوف يتم الوصول إلى مشروع قانون يكون مرضيًا للجميع، لافتًا إلى أنه تم الفصل بين التسجيل بالشهر العقاري وتسديد ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين توصيل المرافق وتسجيل الوحدات.





وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية هى الجهة المنوط بها تحصيل ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5%.





وأضاف مازحًا «الدكتور معيط مش هيغلب في توفيرها طوال فترة التأجيل».





وأشار نادر سعد إلى أنه سيكون في التعديلات الجديدة إلزام لمشتري العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق للعقار، موضحًا أن ما يتردد عن قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة.



