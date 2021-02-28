تغيير أسماء المساجد التي تحمل دلالات أو أسماء جمعيات في دمياط

عقد الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعا بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والشيخ هاني عنتر السباعي مدير الدعوة وقد تم التنبيه على تغيير جميع الأسماء التي تحمل دلالات أو أسماء جمعيات من علي جميع المساجد فورًا.



شدد وكيل وزارة الأوقاف على إحالة كل من يثبت تقصيرة للمساءلة القانونية، كما وجه بضرورة التأكد من غلق جميع دورات المياه غلقا تاما وعند وجود اي دورات مياة مفتوحة يتم الخصم الوارد من الوزارة بذلك.

