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محافظات

تغيير أسماء المساجد التي تحمل دلالات أو أسماء جمعيات في دمياط

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:19 م
الشيخ محمد عبد الفتاح
الشيخ محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط
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زينب الزغبي
عقد الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعا بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والشيخ هاني عنتر السباعي مدير الدعوة وقد تم التنبيه على تغيير جميع الأسماء التي تحمل دلالات أو أسماء جمعيات من علي جميع المساجد فورًا.

شدد وكيل وزارة الأوقاف على إحالة كل من يثبت تقصيرة للمساءلة القانونية، كما وجه بضرورة التأكد من غلق جميع دورات المياه غلقا تاما وعند وجود اي دورات مياة مفتوحة يتم الخصم الوارد من الوزارة بذلك.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة شحن عدادات الكهرباء بالمساجد عن طريق خطاب من الإدارة موجه لمسؤول المسجد ويتم تدوين تلك الخطابات ويعتمد من مدير الإدارة والفني ومراجعة ذلك بكل دقة شهريًا. الإعلان في كل إدارة عن دورة السوشيال ميديا ويتم الإختبار في المديرية ويتم ترشيح ثمانية للوزارة.

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