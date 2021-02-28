إيران ترفض حضور اجتماع أوروبي أمريكي .. وتهدد: العين بالعين

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، رفضها عقد اجتماع غير رسمي اقترحه المنسق الأوروبي للاتفاق النووي.





وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه "بالنظر إلى المواقف والإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة و3 دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فإن إيران لا تعتبر أن الوقت مناسب لعقد احتماع غير رسمي مقترح من قبل المنسق الأوروبي للاتفاق النووي".





وأضاف:"الوفاء بالتزامات جميع الأطراف في الاتفاق النووي ليس مسألة تفاوض ومقايضة، وقد تمت جميع المفاوضات والمقايضات منذ 5 سنوات.. يجب على الولايات المتحدة إنهاء عقوباتها غير القانونية والأحادية الجانب والعودة إلى التزاماتها. هذا لا يتطلب تفاوض أو قرار من مجلس الزعماء".





وأكد أن إيران سترد على الإجراءات بالأفعال وسترد لى الأعمال والسلوكيات العدائية بنفس الطريقة التي ستعود بها إلى التزاماتها بما يتناسب ورفع العقوبات".





وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إيران رفضت عرضًا بعقد مباحثات مع مسئولين أمريكيين. وأضافت الصحيفة نقلًا عن دبلوماسيين غربيين قولهم: "إيران رفضت عرضا بعقد محادثات مباشرة مع مسئولين أمريكيين وأوروبيين خلال الأسابيع المقبلة".





والجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب، كما نصحها بـ"الحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها لها بالضربات الجوية الأمريكية في سوريا.





وكان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لفصائل مدعومة من إيران شرقي سوريا، الخميس، ردا على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.





وقال المسئول إن واشنطن ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران مؤكدًا أن من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية.