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مرأة

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار كل يوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:40 م
صدى البلد
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ريهام قدري
الخيار من الاطعمة متعددة الاستخدامات خصوصا أنه رائع كوجبة خفيفة ، ويضيف القرمشة إلى سلطتك، كما ان الخيار له فوائد غير متوقعة 

ترطيب
بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، فإنك في بعض الأيام لا تتمكن من شرب أكثر من أربعة أكواب من الماء، و لحسن الحظ ، هناك طرق أخرى للبقاء رطبًا أيضًا ، وتناول الخيار هو أحد تلك الطرق، والذي يتكون بشكل رئيسي من الماء، حيث أن 90 بالمائة منه ماء وهذه بالتأكيد طريقة لذيذة وسهلة للبقاء رطبًا.

حركات الأمعاء الجيدة
بصرف النظر عن الماء ، يحتوي الخيار أيضًا على ألياف، وهو ما يوفر مزيج رائع من شأنه أن يساعد الناس في زياراتهم للمرحاض، كما يحتوي الخيار أيضًا على إنزيمات يمكنها تقسيم البروتين ، مما يساعدنا في هضم المنتجات التي تحتوي على الكثير من البروتين وبالتالي يصعب هضمها ، مثل اللحوم والأسماك.

وجبة خفيفة
الخيار هو وجبة خفيفة رائعة! وهي ليست مثل رقائق البطاطس أو الشوكولاتة التي تسبب الإدمان لأنها لا تحتوي على أي دهون أو سكريات، بالإضافة إلى ذلك ، إذا انتهى بك الأمر إلى تناول بعض الخيار ، فلا توجد مشكلة على الإطلاق، لأن الخضروات منخفضة السعرات الحرارية لدرجة أنه من المستحيل زيادة الوزن عن طريق تناولها.

نفس منعش
إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة ، فإن تناول بعض الخيار يمكن أن يساعد في تقليلها، وذلك لأن الخضار يمكن أن يكون له تأثير تبريد على المعدة. وهذا بدوره سيقلل من كمية البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.
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