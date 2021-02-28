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"الصحة": 38 مليون جرعة لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال على مرحلتين

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:27 م
تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال
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حمزة شعيب
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه يتم تقديم 3 جرعات ضد مرض شلل الأطفال في أعمار مختلفة.

وتابع عيد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "وزارة الصحة تنفذ حملات سنوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مردفا: "نهدف إلى رفع المناعة لدى الأطفال المصريين والوافدين".

ونوه رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أنه يتم تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال حتي في حالة حصولهم علي طعوم أخري، مضيفا: "هذه الحملات في غاية الأهمية ولدينا كمية كافية من التطعيمات".

وأكد الدكتور علاء عيد، أن هناك 38  مليون جرعة تطعيم ضد شلل الإطفال تتم علي مرحلتين لتطعيم 16.7 مليون طفل.
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