اشتعال سيارة ملاكي في العاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية اشتعال سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر وتم السيطرة على الحريق وجار تحرير محضر بالواقعة.









تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، ، يفيد ورود بلاغ باشتعال سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة الثانية والأربعين بدائرة القسم.







