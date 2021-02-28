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حوادث

اشتعال سيارة ملاكي في العاشر من رمضان

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:44 م
حريق سيارة
حريق سيارة
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محمد الطحاوي
شهدت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية اشتعال سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر وتم السيطرة على الحريق وجار تحرير محضر بالواقعة.


تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، ، يفيد ورود بلاغ باشتعال سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة الثانية والأربعين بدائرة القسم.


ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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