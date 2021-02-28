ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمريكا تعتمد اللقاح الثالث.. أستاذ مناعة يكشف المزايا ..فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:05 م
لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور علي فطوم، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة ميتشجان، إن لقاح جونسون آند جونسون يعطي مناعة مكتسبة ضد فيروس كورونا.

وأضاف "فطوم"، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "لقاح جونسون آند جونسون عبارة عن حقنة واحدة، كما أن هناك تفكيرًا أن يتم إعطاء حقنة محفزة بعد 6 أشهر من أخذ اللقاح".

وأوضح أن لقاح جونسون آند جونسون له مزايا عديدة من ضمنها أنه لا يحتاج إلى درجة تبريد عالية، لافتا إلي أنه يتم حفظه في درجة حرارة الثلاجة العالية، بعكس فايزر، وموديرنا اللذين يحتاجان إلى التبريد العميق، الذي قلما يتواجد في دول العالم الثالث.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن لقاح جونسون آند جونسون سهل في التوزيع ولا يحتاج إلى تبريد عميق خاصة في المناطق الريفية.

وأضاف أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات "خلال أيام سيتم استخدام لقاح جونسون آند جونسون"، موضحا أن كثرة اللقاحات لها أهمية كبيرة وتشعرنا بأننا قريبون من القضاء على فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة: تسجيل 25 طفرة جديدة بكورونا في شهور قليلة.. فيديو

خريف 2021.. أمريكا تزف بشرى بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

لماذا يصاب الإنسان بـ فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح ؟

د. سعاد شريف تكتب: اللقاح الصيني سينوفارم لمن لا يعلم!

لقاحان ..هل تنجح لقاحات كورونا الجديدة فى مواجهة السلالات المتحورة؟..فيديو

سانوفي تعلن مساعدتها لـ جونسون آند جونسون في تصنيع اللقاح بفرنسا

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك المعار يقود الوداد لاكتساح كايزر تشيفز برباعية في دوري أبطال أفريقيا

متحدث الحكومة: وزير المالية مش هيغلب.. هيجيب ضريبة التصرفات العقارية من البائع

أنا مش لوحدي.. حورية فرغلي تبكي على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أول اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي بعد اتفاق العلا

التعليم العالي: إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

الحكومة تقترح تأجيل نفاذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة