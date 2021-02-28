أمريكا تعتمد اللقاح الثالث.. أستاذ مناعة يكشف المزايا ..فيديو

قال الدكتور علي فطوم، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة ميتشجان، إن لقاح جونسون آند جونسون يعطي مناعة مكتسبة ضد فيروس كورونا.





وأضاف "فطوم"، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "لقاح جونسون آند جونسون عبارة عن حقنة واحدة، كما أن هناك تفكيرًا أن يتم إعطاء حقنة محفزة بعد 6 أشهر من أخذ اللقاح".





وأوضح أن لقاح جونسون آند جونسون له مزايا عديدة من ضمنها أنه لا يحتاج إلى درجة تبريد عالية، لافتا إلي أنه يتم حفظه في درجة حرارة الثلاجة العالية، بعكس فايزر، وموديرنا اللذين يحتاجان إلى التبريد العميق، الذي قلما يتواجد في دول العالم الثالث.





وأشار أستاذ المناعة إلى أن لقاح جونسون آند جونسون سهل في التوزيع ولا يحتاج إلى تبريد عميق خاصة في المناطق الريفية.





وأضاف أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات "خلال أيام سيتم استخدام لقاح جونسون آند جونسون"، موضحا أن كثرة اللقاحات لها أهمية كبيرة وتشعرنا بأننا قريبون من القضاء على فيروس كورونا.



