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أخبار العالم

إيران تحظر دخول الوافدين من 32 دولة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:13 م
إيران تحظر دخول
إيران تحظر دخول الوافدين من 32 دولة
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على صالح
أوقفت إيران دخول الوافدين من 32 دولة تعتبرها مخاطر تصدير لفيروس كورونا كوفيد 19 ومتغيرات فيروسية جديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الأحد، نقلًا عن منظمة الطيران المدني في البلاد.

وبحسب التقرير، فإن الحظر ينطبق على المسافرين القادمين بشكل مباشر أو غير مباشر من البلدان المعنية أو الذين أمضوا أكثر من أربع ساعات هناك خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشمل قائمة الحظر جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وبنما وغينيا وأنغولا وبوليفيا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والبرازيل والرأس الأخضر وبيرو وبوروندي وتشيلي وزيمبابوي وكولومبيا والإكوادور وموريتانيا. إيسواتيني ، وغيانا ، وملاوي ، وموزمبيق ، وناميبيا ، وسيشيل ، وباراغواي ، ورواندا ، وأوروغواي ، وسورينام ، وتنزانيا ، وفنزويلا ، وليسوتو ، وزامبيا ، على النحو الذي حدده المتحدث باسم مكتب منظمة الطيران المدني الايراني، محمد حسن زيباخش

وقال زيباخش أيضًا إنه يجب على جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات تقديم شهادة اختبار فيروس كورونا سلبية عند الوصول.

وتشير التقارير إلى أن إيران تحظر الوصول من 32 دولة بسبب متغيرات كورونا - كوفيد 19
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