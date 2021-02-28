الولايات المتحدة: نشعر بخيبة أمل من رفض إيران للاتفاق النووي

أعلن البيت الأبيض اليوم، الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء رفض إيران الدعوة لحضور محادثات مباشرة بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية ، حسبما أفادت رويترز نقلًا عن مسؤولين بالإدارة.





ومع ذلك، ورد أن واشنطن "مستعدة لإعادة الانخراط في دبلوماسية ذات مغزى لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لالتزامات [الصفقة]".





وقال متحدث باسم الشركة: "سوف نتشاور مع شركائنا في مجموعة 5 + 1 بشأن أفضل طريقة للمضي قدمًا" ، في إشارة إلى الموقعين الستة الآخرين ، وهم الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا.





في وقت سابق يوم الأحد ، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن إيران لا تعتبر الوقت "مناسبًا" لعقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي.





وأضاف: "لم يطرأ أي تغيير على مواقف الولايات المتحدة وسلوكها حتى الآن" ، موضحًا أن بايدن واصل "سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط".





وبينما أعربت إدارة بايدن عن نيتها إحياء المشاركة الأمريكية في الاتفاق النووي ، فقد طالبت طهران بالعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق ، الذي بدأت الجمهورية الإيرانية في التراجع عنه في عام 2019 بعد انسحاب ترامب.





لكن طهران أصرت على أنه يتعين على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى وإلغاء عقوباتها ضدها.





يجب على أمريكا إنهاء عقوباتها غير القانونية والأحادية الجانب والعودة إلى التزاماتها (الصفقة)، وشدد خطيب زاده في بيانه على أن هذا لا يحتاج إلى مفاوضات ولا قرارات.





وتمت صياغة خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 ، حيث تتوخى طهران تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.





وانسحب دونالد ترامب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 ، مستشهدًا بانتهاكات مزعومة من جانب إيران - وهو أمر نفته طهران.





بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق ، تخلت الجمهورية الإيرانية عن التزاماتها، ما أثار انتقادات ومزاعم بأن البلاد تحاول تطوير أسلحة نووية.





ومع ذلك، أكدت إيران باستمرار أن برنامجها النووي سيظل سلميًا بشكل حصري.