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فن

أشرف زكي يوضح تفاصيل جنازة أحلام الجريتلي.. خاص

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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خالد صواف
اكد الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين  في تصريح ل صدى البلد أن جنازة الفنانه أحلام الجريتلي ستقام ظهر غد الأثنين من مسجد القبة الفيداوية عقب صلاة الظهر علي أن يتم دفنها في  مقابر ال حسونه بالعباسية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة  أحلام الجريتلى عن عمر يناهز ٧٠ عاما  ؛ حيث كشفت النقابه  أن الوفاه طبيعيه ، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان". 
 

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، كضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر.

وكان أخر أعمالها مسلسل اللعبة 2 ومسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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