الصحة: نستقبل 8.6 مليون جرعة لقاح استرازينكا الفترة المقبلة

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ومستشار وزيرة الصحة، أن مصر استقبلت خلال الفترة الأخيرة الكثير من شحنات اللقاحات ضد فيروس كورونا، موضحًا أن آخر شحنة لقاحات بـ300 ألف جرعة من نوع استرازينكا، والتي وصلت مصر كهدية من الصين.









وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك شحنة أخرى من لقاح سينوفارم قريبًا، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال 8.6 مليون جرعة لقاح استرازينكا من خلال التحالف الدولي للتطعيمات.











وأشار إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مؤكدًا ان مصر حصلت على 38 مليون لقاح من تطعيم شلل الأطفال، وبهذا العام سيتم عمل حملتين للشلل الأولى بدأت اليوم وتستمر لـ4 أيام، وهذا بالتزامن مع ظهور المرض في الكثير من الدول، ويتم استهداف 16.7 مليون طفل.