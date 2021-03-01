دعاء القبول والمحبة والزواج. . الخطوبة من شخص معين من أهم الأشياء التي يجب فعلها قبل الشروع في أمر معين، خاصة ميثاق غليظ فهو تأسيس وبناء لحياة جديدة ، فيبدأ الأمر بدعاء الاستخارة، والتوكل على الله عز وجل، واليقين بأن الله تعالى يقدر الخير، ولا يوجد أمام الشاب أو الفتاة سوى الدعاء لما له من أهمية وفضل كبير في حياة المسلم، حيث أنه يقرب العبد من ربه، والله يحب العبد الذي يدعوه في خشوع وتذلل لتحقيق مطالبه وتيسير أمور حياته، وفي السطور القادمة دعاء الزواج.





دعاء القبول والمحبة والزواج





اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، واحفظهم لي في نفسي ومالي .

اللهم قدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي .

اللهمّ زوّجني رجلًا صالحًا تقرّ به عيني، وتقرّ بي عينه، يا ذا الجلال والإكرام .

اللهمّ ارزقني الزّوج الّذي يخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشقٍ لله ورسوله .

اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله .

اللهم ارزقني بزوج صالح وذرية صالحة تقر بهم العيون .

اللهمّ ارزقني زوجًا واجعله حبيبًا حليمًا كريمًا هيّنًا ليّنًا معي .

اللهمّ يا مؤلّف القلوب اجمعني بزوجي وألّف بين قلبي وقلبه على محبّتك وطاعتك .

اللهمّ ارزقني زوجًا واشرح صدره للإيمان .

اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.









اللهم أني أسألك بأنك انت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقض حاجتي آنس وحدتي فرج كربتي اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصيرا يا مجيب المضطر اذا دعاك من لي ألجأ إليه إن لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب هب لي من لدنك زوجا صالحا واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن إنك على كل شي قدير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





دعاء القبول والمحبة والزواج

اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر (تسميه بعينه) خيرًا لي في عاجل أمري وآجله، وفي ديني ومعاشي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي عاجل أمري وآخره، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.





اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لسيدنا داوود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجًا صالحًا يخافك يا رب العالمين، بحولك وقدرتك وعزتك وقوتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.





اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن ترزقني زوجًا صالحًا، يعينني في أمور ديني ودنياي، إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي، واحصن فرجي، وطهر قلبي، واحفظني من الوقوع في الحرام، وارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له، اللهم إني أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي، وأن ترزقني الزوج الصالح، وتقنعني وأهلي به، وتقنعه وأهله بي، وترزقني منه الذرية الصالحة وتعينني على تربيتهم يا رب العالمين.





اللهم ارزقني بالزوج الصالح الذي يخافك، وعظمني في قلبه، واجعلني ماء عينه، ودم قلبه، ودفء حياته، وأسعدني ولا تشقيني معه، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين.





اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، اقض حاجتي وفرج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبحك كثيرًا، فأنت بي بصير يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي وآمن روعتي، وفرج كربتي، يا إلهي هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودة والرحمة، إنك على كل شيء قدير، يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.





اللهم إني استخيرك، وكلتك أمري، فأنت خير وكيل، دبر لي أمري، فإني لا أحسن التدبير.





اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الخير راحة لي من كل شر، اللهم إني أسألك من الخير كله آجله وعاجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم.





اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهم زوجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا رب، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.





اللهم يا مطلع على جميع حالاتنا، اقض عنا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا، وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا، وعجل بقضاء حاجاتنا، يا أرحم الراحمين.





دعاء الزواج المستجاب

دعاء الزواج المستجاب يعد وقت الفجر من أفضل الأوقات التي يتحقق بها دعاء الزواج المستجاب وغيره من الأدعية لطلب الرزق والشفاء من المرض أو انجاب البنين وما نحوها من الأرزاق التي يسعى إليها العباد في حياتهم، ومن دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر، ما ورد في المسند والسنن عن بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.





دعاء الزواج المستجاب وفيه الدعاء بما هو من جوامع الدعاء، وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: «رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» وهو يعد من دعاء الزواج المستجاب حيث إن من أهل العلم من فسر الحسنة في الدنيا بالمرأة الحسناء الصالحة، ومنهم علي رضي الله عنه كما ذكر القرطبي، وقيل الآية عامة في جميع نعيم الدنيا، ومن نعيمها المرأة الصالحة الحسناء، وممن مال إلى ذلك الطبري وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير ولذا يعد هذا من دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر.





دعاء الزواج المستجاب وقد صرح أهل العلم بأن الدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن دعاه، وقد تعهد بذلك ولم يقيده بلفظ؛ كما قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» الآية 186 من سورة البقرة، وقال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» الآية 60 من سورة غافر، ومن دعاء الزواج المستجاب أيضًا ما ورد في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. رواه مسلم.





دعاء الزواج المستجاب وبناء على هذا، فإنا لا نرى حرجا في الدعاء بهذا الدعاء في بعض الأحيان، ولكنه يتعين التنبه إلى أن الالتزام به وترتيب حصول الزواج عليه لمن دعا به كل ذلك مخالف للسنة، بل للداعي أن يدعو به وبغيره، ولا يقتصر حصول المطلوب على الدعاء به، والالتزام بالمأثور من الدعاء والحض عليه والاستغناء به عن غيره هو الأولى في دعاء الزواج المستجاب ، فكم من الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والأخرى تشمل هذه المسألة مثل:





1. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

2. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. ومنها الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم من حديث طارق الأشجعي.













دعاء لزواج البنت بسرعة

1. اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

2. اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

3. اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.

4. اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

5. اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشقٍ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.

6. يا إلهي من لي ألجا إليه إذا لم ألجا إلي الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا.. اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت علي كل شي قدير، يا من إذا قلت لشيء كن فيكون.













دعاء الزواج من شخص ترغب فيه

«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» «اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»





دعاء مجرب للزواج سريعًا

بعد الشيوخ الكرام تحدثوا عن أدعية الزواج، وقالوا بالفعل إنه من الممكن أن هذه الأدعية يستجيب لها الله ويحقق لكل شخص مراده، لهذا سوف نتحدث عن طريقة بسيطة لتيسير أمور الزواج:





كثرة الاستغفار.

التلاوة الدائمة لسورة الزلزلة، والكافرون، والنصر، والإخلاص.

صلاة ركعتين لله تعالى ثم قول الدعاء بخشوع وتضرع لله -عز وجل-.

« رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» (سورة القصص: 24)، «اللهم هب لي من لدنك -زوجا أو زوجة- هينا لينا مرفوعا ذكره في السماء والأرض وارزقني منه أو منها ذرية طيبة عاجلا غير أجل إنك سميع الدعاء»، وإذا كنت تريد شخص معينًا فقل «اللهم أرزقني فلانة أو فلانة زوجًا أو زوجة لي إنك على كل شيء قدير».





ثم قل اللهم بحق قولك، وبعد ذلك «وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»

بحق قولك: «إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

وقولك الحق: «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ»

«اللهم اجمع بيني وبين فلانة أو فلان» ثلاث مرات.







