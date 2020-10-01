دعاء الخطوبة المستجاب.. تعرف عليه

الدعاء في العموم له أهمية وفضل كبير في حياة المسلم، حيث أنه يقرب العبد من ربه، والله يحب العبد الذي يدعوه في خشوع وتذلل لتحقيق مطالبه وتيسير أمور حياته، ويجب أن يثق الإنسان أن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، بشرط ألا يكون الدعاء بالأذى لشخص ما، أو تمني زوال النعم عنه.

لإرتباط محل اهتمام قطاع كبير من الشباب والفتيات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار ومغالاة الأباء والأمهات في الطلبات المادية للفتاة، و

دعاء الخطوبة

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، واحفظهم لي في نفسي ومالي .

اللهم قدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي .

اللهمّ زوّجني رجلًا صالحًا تقرّ به عيني، وتقرّ بي عينه، يا ذا الجلال والإكرام .

اللهمّ ارزقني الزّوج الّذي يخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشقٍ لله ورسوله .

اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله .

اللهم ارزقني بزوج صالح وذرية صالحة تقر بهم العيون .

اللهمّ ارزقني زوجًا واجعله حبيبًا حليمًا كريمًا هيّنًا ليّنًا معي .

اللهمّ يا مؤلّف القلوب اجمعني بزوجي وألّف بين قلبي وقلبه على محبّتك وطاعتك .

اللهمّ ارزقني زوجًا واشرح صدره للإيمان .

اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.









دعاء تسهيل الخطوبة

اللهم أني أسألك بأنك انت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقض حاجتي آنس وحدتي فرج كربتي اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصيرا يا مجيب المضطر اذا دعاك من لي ألجأ إليه إن لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب هب لي من لدنك زوجا صالحا واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن إنك على كل شي قدير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





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أجمل أدعية للخطوبة مكتوبة

اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر (تسميه بعينه) خيرًا لي في عاجل أمري وآجله، وفي ديني ومعاشي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي عاجل أمري وآخره، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.





اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لسيدنا داوود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجًا صالحًا يخافك يا رب العالمين، بحولك وقدرتك وعزتك وقوتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.





اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن ترزقني زوجًا صالحًا، يعينني في أمور ديني ودنياي، إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي، واحصن فرجي، وطهر قلبي، واحفظني من الوقوع في الحرام، وارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له، اللهم إني أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي، وأن ترزقني الزوج الصالح، وتقنعني وأهلي به، وتقنعه وأهله بي، وترزقني منه الذرية الصالحة وتعينني على تربيتهم يا رب العالمين.





اللهم ارزقني بالزوج الصالح الذي يخافك، وعظمني في قلبه، واجعلني ماء عينه، ودم قلبه، ودفء حياته، وأسعدني ولا تشقيني معه، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين.





اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، اقض حاجتي وفرج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبحك كثيرًا، فأنت بي بصير يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي وآمن روعتي، وفرج كربتي، يا إلهي هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودة والرحمة، إنك على كل شيء قدير، يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.





اللهم إني استخيرك، وكلتك أمري، فأنت خير وكيل، دبر لي أمري، فإني لا أحسن التدبير.





اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الخير راحة لي من كل شر، اللهم إني أسألك من الخير كله آجله وعاجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم.





اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهم زوجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا رب، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.



