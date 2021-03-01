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فن

مصطفى حجاج ووجيه الأسباني يطرحان أغنية كله شمال.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:35 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
طرح  كل من الفنان مصطفى حجاج، ووجيه الأسباني فيديو كليب أغنيتهما الجديدة التي تحمل اسم "كله شمال" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "كله شمال في شمال في شمال مابقاش في يمين.. و السالكين مش واكلين عيش دول واكلين طين .. انا مرة ركبت الموجة و قلت انا هبقى مع الناس التانيين.. حسوا ان انا مش منهم و ان انا شكلي مع الاولانيين .. قاموا هرشوني و جم قفشوني و قلت هقولهم انا مع مين .. قلت معاكوا قالوا أساسا يابني احنا الناس التانيين".

وتضيف الكلمات: "لو كله شمال في شمال خليك انت اللي يمين  .. اوعى تلين و اجمد علشان عضلة قلبك ملهاش تمرين .. ولو اللي شمال في شمال هما و بس العاقلين .. مش عايزين كدة عين العقل انك تبقى زعيم المجانين".

"كله شمال" كلمات محمد القياتي، والحان  محمد حمزة، وتوزيع امين نبيل، والفيدبو كليب من اخراج محمد القاضي.
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