مصطفى حجاج ووجيه الأسباني يطرحان أغنية كله شمال.. فيديو





تقول كلمات الأغنية: " كله شمال في شمال في شمال مابقاش في يمين.. و السالكين مش واكلين عيش دول واكلين طين .. انا مرة ركبت الموجة و قلت انا هبقى مع الناس التانيين.. حسوا ان انا مش منهم و ان انا شكلي مع الاولانيين .. قاموا هرشوني و جم قفشوني و قلت هقولهم انا مع مين .. قلت معاكوا قالوا أساسا يابني احنا الناس التانيين".





وتضيف الكلمات: "لو كله شمال في شمال خليك انت اللي يمين .. اوعى تلين و اجمد علشان عضلة قلبك ملهاش تمرين .. ولو اللي شمال في شمال هما و بس العاقلين .. مش عايزين كدة عين العقل انك تبقى زعيم المجانين".





"كله شمال" كلمات محمد القياتي، والحان محمد حمزة، وتوزيع امين نبيل، والفيدبو كليب من اخراج محمد القاضي.

طرح كل من الفنان مصطفى حجاج، ووجيه الأسباني فيديو كليب أغنيتهما الجديدة التي تحمل اسم "كله شمال" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".