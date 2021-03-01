دعم السيدة انتصار السيسي لها مهم جدا.. وزيرة الثقافة تكشف عن أهمية قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير والذي يقدم حماية الملكية الفكرية للنشا مؤكدة أن هناك العديد من الجهات الحكومية ساعدت على إنشاء هذا القانون.





وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة "الأولى المصرية": "دعم السيدة انتصار السيسي لهذه الجائزة كان مهم جدا وهذا ساعد على أننا وجدنا إقبالا كثيفا جدا منذ الإعلان عن بداية عمل المشروع".



