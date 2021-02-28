وزيرة الثقافة عن وفاة يوسف شعبان: فقدنا ممثل عظيم.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واجهتنا العديد من الصعوبات لإقامة معرض الكتاب الدولي في مصر لكننا تجاوزناها وسيتم انطلاق عمل المعرض في مصر يوم 30 /6 .





وأضافت إيناس عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، مصر فقدت الفنان الكبير يوسف شعبان وهو خسارة كبيرة للفن المصري كونه ممثل عظيم مؤكدة أنه مثل العديد من الأدوار الوطنية.



