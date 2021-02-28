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وزيرة الثقافة عن وفاة يوسف شعبان: فقدنا ممثل عظيم.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:29 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واجهتنا العديد من الصعوبات لإقامة معرض الكتاب الدولي في مصر لكننا تجاوزناها وسيتم انطلاق عمل المعرض في مصر يوم 30 /6 .

وأضافت إيناس عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، مصر فقدت الفنان الكبير يوسف شعبان وهو خسارة كبيرة للفن المصري كونه ممثل عظيم مؤكدة أنه مثل العديد من الأدوار الوطنية.

وأوضحت إيناس عبد الدايم : السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية أطلقت جائزة الدولة للمبدع الصغير التى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وهذا انجاز كبير. 
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