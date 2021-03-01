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فن

وداعا الأب والأستاذ.. أحمد سعد ينعى يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:15 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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مصطفى كرم

نعى الفنان أحمد سعد، الفنان يوسف شعبان الذي توفي عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. .

ونشر أحمد سعد عبر حسابه بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "‬‏‪ما كنتش اتخيل ان يكون المشهد الاخير .، وداعا الاب والاستاذ الكبير #يوسف _شعبان

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

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