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سيارات

شاهد بورشة تايكان كروس توريزمو 2021 قبل شهر من صدورها| فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 ص
بورشة
بورشة
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أماني نوار
كشفت شركة بورشة الشهيرة عن موديل سيارتها الجديدة تايكان كروس ، والتي تتمتع بنظام الدفع الكهربائي ، وذلك قبل إطلاقها خلال الشهر القادم ،وجاء ذلك في الفيديو المنشور على صفحة بورشة .

كما ظهرت السيارة بورشة تايكان في الفيديو المنشور ، جاءت السيارة تايكان السيدان أكثر إتساعا ، وذلك بعد أن خضعت السيارة للعديد من الأختبارات الإضافية مكثفة ، وذلك من التأكد أنها تلبي معايير بورش ، والتي جعلتها متعددة الاستخدامات .

والسيارة تمتلك العديد من المواصفات فهي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV، ولكن من المتوقع ان تأتي بدفع كُلي بقوة 522 حصان لفئة 4S أو 670 حصان لفئة توربو.

أما بالنسبة لطراز السيارة فهي تشبه بحد كبير الطراز القياسي ، مع ارتفاع الركوب ، وأقواس عجلات أكثر انتفاخا ، ستحصل السيارة على مقصورة عالية الجودة.

كما أن السيارة تمتلك سقف طويل , ولكن بمساحة رأس خلفية أكبر، ومساحة تخزين خلفية أكبر ، حيث ستكون السيارة الجديدة أكثر راحة قليل دون التصحية بتصميم بورش أو الديناميكية الهوائية التي اشتهرت و تميزت بها ، وتعتبر هذه السيارة من أفضل سيارات السباق في العالم.


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