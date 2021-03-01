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أخبار العالم

المرشد الإيراني يشعل الموقف ويطالب ببدء تخصيب اليورانيوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:00 ص
المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني
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قسم الخارجي
دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالبدء في تخصيب اليورانيوم من اليوم، وذلك عقب رفض إيران المقترح الأوروبي بعقد اجتماع مع طهران بمشاركة الولايات المتحدة. 

وكتب خامنئي في تغريدة على تويتر: "في اليوم الذي ينفد فيه النفط، ستصير الطاقة النووية التي تُنتَج بنظافةٍ أكثر وتكلفة أقل أمرًا شائعًا". 

وأضاف: "لا يمكن أن يبدأ التخصيب حينذاك؛ علينا أن نبدأ من اليوم."

وتابع: "الغربيون المستكبرون يريدون أن تحتاجهم إيران في اليوم الذي تحتاج فيه إلى الطاقة النووية". 

وكانت إيران رفضت عقد اجتماع مع الوسطاء الأوروبيون والولايات المتحدة من أجل مناقشة الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. 

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