مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-3-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X ساوثهامتون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مدريد X ريال سوسييداد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة
بنفيكا X ريو آفي – الساعة التاسعة مساء
موريرينسي X بيلينينسيش – الساعة العاشرة والربع مساء
مواعيد مباريات الدوري اليوناني والقنوات الناقلة
فولوس X أولمبياكوس – الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري X إنبي – الساعة الخامسة مساء على قناة on sport
وادي دجلة X الزمالك – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة on sport