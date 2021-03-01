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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-3-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري المصري. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون  X ساوثهامتون  – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 2      

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مدريد X  ريال سوسييداد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 2        

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة
بنفيكا   X ريو آفي – الساعة التاسعة مساء   

موريرينسي X  بيلينينسيش – الساعة العاشرة والربع مساء  

مواعيد مباريات الدوري اليوناني والقنوات الناقلة
 
فولوس X  أولمبياكوس – الساعة السابعة والنصف مساء  

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
الاتحاد السكندري X  إنبي – الساعة الخامسة مساء على قناة   on sport  

وادي دجلة  X  الزمالك – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة   on sport

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