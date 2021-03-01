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فن

رامي يوسف يخسر جائزة أفضل ممثل في جولدن جلوب.. تعرف على الفائز

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:20 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
اقتنص الممثل جيسون سوديكس جائزة أفضل ممثل كوميدي  في حفل توزيع جوائز جولدن. جلوب في نسخته الـ 78 ، بعد منافسة شرسة مع الممثل المصري رامي يوسف.

والتزم الحاضرون في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 78 بالتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. 

وظهر أحد المراسلين المتخصصين لتغطية الحفل على مسافة متر من الضيوف أثناء إجراء حوارات معهم على السجادة الحمراء. 

للعام الرابع على التوالي، تشارك Tina Fey و Amy Poehler في تقديم حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 78 ، ولكن بسبب التباعد الاجتماعي تقدم  Tina fey الحفل من مدينة لوس انجلوس الامريكية، و Amy Poehler ايضا  من قناة  NBC في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويشارك في تقديم الحفل أيضا كل من رينيه زيلويجر وسينثيا إريفو وجواكين فينيكس ولورا ديرن وسلمى حايك وجيمي لي كيرتس
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