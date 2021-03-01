بعد تتويجه في جولدن جلوب.. زوجة شادويك بوسمان توجه رسالة اليه

وجهت زوجة النجم العالمي الراحل شادويك بوسمان، رسالة الى محبيه حول العالم ، بعد حصوله على جائزة افضل ممثل في حقل اوديع جوائز جولدن جلوب.
وقالت زوجة النجم العالمي الراحل عبر تطبيق زووم :" انه كان دائما يقول شيئا ملهمًا ويقول اشياء جميلة تجعلنا نشعر انه على تواصل معانا".
وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن شادويك بوسمان كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward، وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.
ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977، ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثور جود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللانهاية.
حقق الحساب الرسمي للنجم الراحل شادويك بوسمان عبر موقع تويتر رقما قياسيا بعد نشره بيانا مؤثرا يعلن وفاة الممثل الأميركي، السبت، والذي لاقى قرابة 7 ملايين إعجاب.
ونعت الصفحة الرسمية لـ أكادمية الأوسكار على موقع فيس بوك النجم الأسمر شادويك بوسمان عقب وفاته عن عمر ناهز الـ43 عاما.
وشارك الراحل في فيلم المخرج سبايك لي الأخير Da 5 Bloods والذي تم طرحه مؤخرا عبر شبكة نتفليكس.