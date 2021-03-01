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أخبار البلد

3 أنواع أبليكيشن.. خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:52 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يستعرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسهل طريقة لشحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية Nfc  والتى تعتمد على خصم رصيد من الكروت البنكية "الفيزا" أو المحافظ الالكترونية وهى على النحو التالي:- 
 
1- يجب التأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc، وهو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
  
2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل.
       1ـــ shal gtpay  
      2ـــ my fawry 
      3ــ كهرباء خالص
 
3- إذا كان عداد الكهرباء  جلوبال سيتم استخدام  ابليكشن sahl gtpay  و my fawry, وكهرباء خالص يتم استخدامها لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.
 
4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:-

1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.
2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid   or   prepaid واسم الشركة التابع لها.
 
3ــ في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.
 
4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.
 
5- اختار الدفع عبر الفيزا.
 
6-ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.
 
7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.
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