مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

هاجم النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب شركه شعاعالمسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء بالمنازل، قائلا: "وزارة الكهرباء بتجيب قاري عدادات خريجين اعدادية وبياخدوا قراءات خاطئه، هل يعقل أن كل المشتركين لديهم تراكمات".





وطالب لاشين خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بضرورة أن تحدد الوزارة إعداد معينه من خريجي كليات الهندسة للعمل بالوزارة وهم الأجدر والأقدار.





ورد المهندس محمد شاكر بأن الوزارة لديها خطه لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات ومفيش قاري هيجيلك تاني.



