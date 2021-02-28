ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:51 م
العدادات الكهربائية
العدادات الكهربائية
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
هاجم النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب شركه شعاعالمسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء بالمنازل، قائلا: "وزارة الكهرباء بتجيب قاري عدادات خريجين اعدادية وبياخدوا قراءات خاطئه، هل يعقل أن كل المشتركين لديهم تراكمات".

وطالب لاشين خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بضرورة أن تحدد الوزارة إعداد معينه من خريجي كليات الهندسة للعمل بالوزارة وهم الأجدر والأقدار. 

ورد المهندس محمد شاكر بأن الوزارة لديها خطه لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات ومفيش قاري هيجيلك تاني. 

وبخصوص تعيين خريجي الهندسة، قال الوزير إن "الموجود اكتر من الاحتياج بشده وفي مرة عملنا مسابقه لاختيار ١٠٠٠ موظف  تقدم ليها ١٤٠ الف واحد هل هذا يعقل، وقمت يالتنبيه على المسئولين بأن ابن الغفير أهم عندي من ابن الوزير، ولدينا ١٥٠ الف موظف وانا ممكن ادورها ب٣٠ الف واحد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

تغيير شامل للقديمة.. وزير الكهرباء: تركيب عدادات إلكترونية صناعة مصرية

تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

لابد من قياس الأمبير.. برلماني: من الممكن أن يطالب المواطن بتعويض من «الكهرباء» إذا حدثت تلفيات لأجهزته المنزلية.. فيديو

وزير الكهرباء يزف بشرى من البرلمان بشأن قراءة العدادات

ترشيحاتنا

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تعديلات حزب مستقبل وطن بشأن قانون الشهر العقاري

نادر سعد: رسوم التسجيل لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه

كلمات مؤثرة.. أول تعليق من ابنة يوسف شعبان بعد رحيله بـ كورونا

وفاة يوسف شعبان .. مسيرته بـ نقابة الممثلين وقصة زواجه وطلاقه من ليلى طاهر

الشوط الأول.. الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1 - 1 في الدوري

مخاطرة كبيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بحالة الطقس.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو