عالج أبناء الفنانين .. فتوح أحمد يروى مواقف إنسانية للراحل يوسف شعبان

تقدم الفنان فتوح أحمد ، بالعزاء لمصر والوطن العربى وأسرة الفنان يوسف شعبان والذى وافته المنية عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بالمستشفى اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف" أحمد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، أن الفن العربى خسر قامة عظيمة من قامات الدراما بوفاة الراحل لافتأ إلى أن الفنان يوسف شعبان خدم العمل النقابى خاصة أنه قام بتأسيس نادى النقابة ، وساهم فى دخول موارد للنقابة نتج عنها علاج أسر أبناء الفنانين ، ومعاشات وخدمة العمل العام .
وأشار إلى أنه بالعمل مع الفنان يوسف شعبان ، خلال كواليس مسلسل الوتد كانوا يشعرون بأنهم أخوات بالفعل وأسرة كبيرة وتربطنا علاقة احترام ومودة متبادلة ، لافتأ إلى أن الراحل كان خفيف الظل ويتمتع بالدعابة.
يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد فى ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.