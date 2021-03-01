عالج أبناء الفنانين .. فتوح أحمد يروى مواقف إنسانية للراحل يوسف شعبان

تقدم الفنان فتوح أحمد ، بالعزاء لمصر والوطن العربى وأسرة الفنان يوسف شعبان والذى وافته المنية عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بالمستشفى اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف" أحمد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، أن الفن العربى خسر قامة عظيمة من قامات الدراما بوفاة الراحل لافتأ إلى أن الفنان يوسف شعبان خدم العمل النقابى خاصة أنه قام بتأسيس نادى النقابة ، وساهم فى دخول موارد للنقابة نتج عنها علاج أسر أبناء الفنانين ، ومعاشات وخدمة العمل العام .





وأشار إلى أنه بالعمل مع الفنان يوسف شعبان ، خلال كواليس مسلسل الوتد كانوا يشعرون بأنهم أخوات بالفعل وأسرة كبيرة وتربطنا علاقة احترام ومودة متبادلة ، لافتأ إلى أن الراحل كان خفيف الظل ويتمتع بالدعابة.